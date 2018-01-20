Rusya ABD'yi Suçladı: Kontrolsüz Silah Sevkiyatı Türkiye'yi Operasyona İtti

Rusya Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Suriye'deki komuta merkezi, TSK'nın harekât başlattığı Afrin'de bulunan Rus askerlerin güvenliklerini sağlamak üzere tedbir aldı" ifadelerine yer verildi.

RUS ASKERLERİ ÇEKİLDİ

Açıklamada ayrıca, 'olası provokasyonların önüne geçmek, Rus askerlerinin yaşamına ve sağlığına yönelik tehdidi önlemek için Ateşkesi İzleme Merkezi'nin Afrin bölgesinde bulunan grubunda yer alan askerlerin ve askeri polisin Tel Rıf'at'taki gerilimi azaltma bölgesine çekildiği' kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, "Rusya'nın Ateşkesi İzleme Merkezi, çatışma bölgelerini terk eden sivil halka gerekli yardımların hızlı bir şekilde sağlanması için Tel Rıf'at'taki gerilimi azaltma bölgesinin içindeki ve etrafındaki durumu kesintisiz olarak izlemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"ABD'NİN KONTROLSÜZ SİLAH SEVKİYATI TÜRKİYE'Yİ OPERASYONA İTTİ"

Suriye'nin operasyon başlattığı Suriye'nin kuzeydoğusundaki ABD provakasyonlarının krizi başlatan başlıca faktör olduğu belirtilirken, Ankara'nın Washington tarafından kurulması gündeme getirilen 'Sınır Güvenlik Gücü'nün son derece olumsuz bir tepkiyle karşılandığı belirtildi.

ABD'nin sorumsuz davranışlarının barışçıl çözüm sürecine zarar verdiği ifade edilirken, ABD'nin kontrolsüz modern silah sevkiyatlarının Türkiye'yi operasyona ittiği belirtildi.