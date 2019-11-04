Rusya Savunma Bakanlığı: ABD konvoyu Suriye Milli Ordusu'nun saldırısına uğradı

04.11.2019 00:24

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Irak sınırına doğru ilerleyen Amerikan ordusuna ait bir konvoya Suriye Milli Ordusu tarafından ateş açıldığını duyurdu. Bakanlık, olayda kimsenin yaralanmadığını belirtti.



Konu hakkında basın açıklaması yapan General Yuri Borenkov, "Çatışmasızlık hattı üzerinden aldığımız bilgiye göre 3 Kasım'da M4 kara yolu üzerinden Irak sınırına doğru ilerleyen ABD ordusu mensuplarının bulunduğu konvoy, Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun kontrol altında tuttuğu Tel Tamer'in 6 kilometre batısında ateş altında kaldı. Ölen ya da yaralanan olmadı." dedi. Euronews.com'da Görüntüle