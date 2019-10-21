Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Türkiye, Rusya ve ABD işbirliği Suriye'deki istikrarı artıracak

21.10.2019 10:31

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 'Rusya, Türkiye ve ABD'nin Suriye'de yaptığı işbirliğinin bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacağını' söyledi.



Çin'e yaptığı resmi ziyarette Pekin Şiangşan Forumu'nda konuşan Şoygu, "Şu anda Türk ve Amerikan çalışma arkadaşlarımızla bazı adımlar atıyoruz. Bu sayede bölgedeki güvenlik ve istikrar düşmeyecek, aksine artacak" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle