Son dakika haberleri... Rusya Savunma Bakanı Şoygu: "Türkiye ile zor, ancak sonuç veren ilişkilerimiz var"
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Son dakika haberleri... Rusya Savunma Bakanı Şoygu: "Türkiye ile zor, ancak sonuç veren ilişkilerimiz var"

17.03.2021 13:23 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:52
Son dakika haberleri... Rusya Savunma Bakanı Şoygu:

Son dakika haber: Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın Türkiye ile zorlu ilişkilerinin olduğunu ancak sonuç veren çalışmalarının da bulunduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın Türkiye ile zorlu ilişkilerinin olduğunu ancak sonuç veren çalışmalarının da bulunduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kazakistan basınına verdiği röportajda Rusya'nın bölgesel konularda diğer ülkeler ile işbirliklerini ele aldı. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri değerlendiren Şoygu, iki ülke arasında önemli işbirliklerinin bulunduğunu ifade ederek, "Türkiye ile ilişkilerden söz edecek olursam, kolay olmayan, çok zorlu, ancak çok da sonuç veren çalışmalarımız var. Bunlar ortak çalışmalarımız. Zor olmasının nedeni ise engellenmemiz, Türkiye'nin NATO üyesi olmasının engel oluşturması. Bu elbette bir engel" dedi.

"SURİYE KONUSUNDA ORTAK ÇALIŞMALARIMIZ VAR"

Türkiye ile Rusya'nın, Suriye'deki faaliyetlerinden de bahseden Şoygu, "Ancak bu ülkeler ortak bir dil buluyor, ortak çalışmalar, operasyonlar yürütüyor, imkansız görülen yerlerde dahi uzlaşma noktası buluyor. Çözüm yöntemleri buluyoruz. Söz gelimi İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesi. Bize göre, Suriye'de gerilimi azaltma bölgesinin kurulması, bu tür krizlerin çözümünde yeni bir sayfa, yeni bir mekanizma. Teröristlerle birlikte mücadele ediyoruz. Ortak hava sahasında da sık sık birlikte çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çok sayıda geçiş noktasını düzenliyor ve kontrol ediyoruz, göçmenlerle birlikte ilgileniyoruz" ifadelerini kullandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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