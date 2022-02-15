Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Suriye'ye ziyaretlerde bulundu

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ile görüşerek buradaki Rus askeri üslerini ziyaret etti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şoygu'nun, Suriye'nin Tartus ilinde Rusya'ya ait deniz üssünü ziyaret ederek, Rus donanmasının Akdeniz'in doğusundaki tatbikatlarını denetlediği belirtildi.

Söz konusu tatbikatlarda, 140 geminin yanı sıra 60 hava aracı, 1000 askeri teçhizat ile 10 bin askerin yer aldığı bilgisine yer verilen açıklamada, Şoygu'nun, Lazkiye ilindeki Rus Hmeymim Hava Üssü'nde denetlemelerde bulunduğu ve komutanlarla görüştüğü aktarıldı.

Şoygu'nun Suriye'deki rejimin lideri Esed ile de bir araya geldiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede, uluslararası teröristlerin kalıntılarına karşı ortak mücadele kapsamında, iki ülke arasındaki askeri teknik iş birliği ve Suriye'ye insani yardım ile ilgili konular ele alındı."