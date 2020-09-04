Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Sputnik V aşısı yaptırdı Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Sputnik V aşısı yaptırdıRusya, (DHA)- Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Gamaleya Enstitüsü tarafından koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısını yaptırdı.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Sputnik V aşısı yaptırdı

Rusya, (DHA)- Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Gamaleya Enstitüsü tarafından koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısını yaptırdı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Gamaleya Enstitüsü tarafından koronavirüse karşı geliştirilen ve Rusya Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği Sputnik V aşısını yaptırdı. Rus medyasına konuşan Şoygu, 'Gelecekte, gönüllü olarak, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin diğer askeri birlikleri de yeni koronavirüs enfeksiyonuna karşı aşılanabilecek.Aşımıza güveniyoruz' ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA