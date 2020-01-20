Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın görüştüğü bildirildi.

20.01.2020 21:10 | Son Güncelleme: 20.01.2020 21:10
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü

Savunma Bakanı ile Milli Savunma Bakanı 'ın görüştüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Akar ile Şoygu'nun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, İdlib ve Libya başta olmak üzere Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki son duruma dair görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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