Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü

20.01.2020 21:10 | Son Güncelleme: 20.01.2020 21:10

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın görüştüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Akar ile Şoygu'nun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, İdlib ve Libya başta olmak üzere Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki son duruma dair görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA