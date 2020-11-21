Rusya Savunma Bakanı Şoygu Azerbaycan'da
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu Azerbaycan'da

21.11.2020 13:47 | Son Güncelleme: 21.11.2020 13:53
Rusya Savunma Bakanı Şoygu Azerbaycan'da

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu resmi temaslarla bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu resmi temaslarla bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ermenistan temaslarının ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Şoygu'nun Bakü ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi ve ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Şoygu, Ermenistan ziyaretinde Ermenistan Savunma Bakanı Vagarşak Arturyunyan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmüştü. Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Bakan Şoygu, Rus heyetinin Erivan'a "büyük bir planla" geldiğini söyledi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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