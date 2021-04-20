Rusya Savunma Bakanı Şoygu: "ABD ve NATO, Karadeniz'de kışkırtıcı faaliyetlerini sürdürüyor"
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu: "ABD ve NATO, Karadeniz'de kışkırtıcı faaliyetlerini sürdürüyor"

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: 'ABD ve NATO, Karadeniz'de kışkırtıcı faaliyetlerini sürdürüyor'
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD ve NATO'nun Karadeniz hava sahası ve sularında "kışkırtıcı" faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD ve NATO'nun Karadeniz hava sahası ve sularında "kışkırtıcı" faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

Şoygu, Savunma Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı toplantıda, Ukrayna'nın doğusu ve ABD ile NATO'nun askeri eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın doğusu krizine değinen Şoygu, Ukrayna yönetiminin Donbas bölgesinde durumu kötüleştirmeye çalıştığını savundu.

Şoygu, "Donbas'taki durumu istikrarsızlaştırmaya çalışan Ukrayna'nın askeri siyasi yönetiminin yıkıcı çizgisi sürdürülüyor." yorumunda bulundu.

"Rusya'nın güney batısı sınırlarında askeri siyasi durum zor"

Rusya'nın güney batısı sınırlarında askeri siyasi durumun "zor" olduğunu belirten Şoygu, bunun bazı yabancı devletlerin bu bölgelerde askeri varlıklarını artırma girişimlerinden kaynaklandığını vurguladı.

Şoygu, ABD ve NATO'nun askeri eylemleri ile ilgili ise "ABD ve NATO, Karadeniz hava sahası ve sularında kışkırtıcı faaliyetlerini sürdürüyor." dedi.

Bazı Orta Doğu ve Güney Kafkasya ülkelerinde durumun istikrarlı olmadığına işaret eden Şoygu, "NATO'nun bu bölgelerdeki durumun iyileştirilmesini engelleme girişimleri, bizi stratejik alanda simetrik önlemler almaya ve Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'nde askeri imkanlarımızı arttırmaya zorluyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu bölgenin yeni silahlarla donandırıldığı bilgisini paylaşan Şoygu, "Askeri birimlere 2020'de 3 bin 200'den fazla modern silah ve askeri teçhizat verildi. Bunların birimlerdeki payı yüzde 70'tir. Kuzey Filosu'na da 245 modern silah verilecek." dedi.

"Rusya, Arktika'da askeri altyapısını güçlendirmeye devam edecek"

Bakan Şoygu, Rusya'nın Arktika'daki faaliyetlerine de değinerek, bu bölgedeki adalarda ve Arktik Okyanusu'nun kıyılarında askeri altyapıyı güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Şoygu, Arktika'daki Aleksandra Toprakları adasında 3,5 kilometrelik uçak pisti inşa ettiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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