Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, çoğunluğu Orta Doğu'dan 16 bin gönüllünün, Rusya yanlısı olarak Ukrayna'da savaşmak için başvurduğunu bildirdi. - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, çoğunluğu Orta Doğu'dan 16 bin gönüllünün, Rusya yanlısı olarak Ukrayna'da savaşmak için başvurduğunu bildirdi.

AA - Ali Cura - Güncel
 - Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, çoğunluğu Orta Doğu'dan 16 bin gönüllünün, Rusya yanlısı olarak Ukrayna'da savaşmak için başvurduğunu bildirdi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, çoğunluğu Orta Doğu'dan 16 bin gönüllünün, Rusya yanlısı olarak Ukrayna'da savaşmak için başvurduğunu bildirdi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, çoğunluğu Orta Doğu'dan 16 bin gönüllünün, Rusya yanlısı olarak Ukrayna'da savaşmak için başvurduğunu bildirdi.

AA / Ali Cura - Güncel

Sergey Şoygu, Orta Doğu, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

title