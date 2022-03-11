Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, çoğunluğu Orta Doğu'dan 16 bin gönüllünün, Rusya yanlısı olarak Ukrayna'da savaşmak için başvurduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, çoğunluğu Orta Doğu'dan 16 bin gönüllünün, Rusya yanlısı olarak Ukrayna'da savaşmak için başvurduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, çoğunluğu Orta Doğu'dan 16 bin gönüllünün, Rusya yanlısı olarak Ukrayna'da savaşmak için başvurduğunu bildirdi.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Ali Cura - Güncel