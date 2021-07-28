Rusya Savunma Bakanı: "Şanghay İşbirliği Örgütü ülkeleri etrafında, uzun vadeli gerilim noktaları oluşturuluyor"
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Rusya Savunma Bakanı: "Şanghay İşbirliği Örgütü ülkeleri etrafında, uzun vadeli gerilim noktaları oluşturuluyor"

Rusya Savunma Bakanı: 'Şanghay İşbirliği Örgütü ülkeleri etrafında, uzun vadeli gerilim noktaları oluşturuluyor'
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye ülkelerinin etrafında uzun vadeli gerilim noktalarının oluşturulduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye ülkelerinin etrafında uzun vadeli gerilim noktalarının oluşturulduğunu söyledi.

Şoygu, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen ŞİÖ Savunma Bakanları Toplantısı'nda Afganistan'daki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD askeri birliklerinin Afganistan'dan çekildiğine dikkati çeken Şoygu, "Yabancı askeri birliklerin Afganistan'dan aceleyle çekilmesi, ülkede askeri siyasi gerilimin ve askeri eylemlerin artmasını kışkırttı." dedi.

Şoygu, ABD'nin askeri üslerini Orta Asya ülkelerinde yerleştirmek istediğini kaydederek, "Aynı zamanda Amerikalılar, Orta Asya devletlerinde yeni transit rotaları ile lojistik yapıların oluşturulması ve askeri üslerin yerleştirilmesi imkanları ile ilgilidir. Bunun, iyi olmayacağını ve NATO'nun bölgede uzun vadeli varlığının sürdürülmesine ve ek istikrarsızlığa yol açabileceğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Afganistan'ın sınırlarında bulunan kuzey bölgelerindeki durumun kötüleştiğini ve Afganların Tacikistan ile Özbekistan'a göç ettiğini belirten Şoygu, "Bu, ABD ve Taliban arasında yapılan anlaşmaların uygulanmadığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şoygu, Afganistan'daki durumun, yönetimin kontrolünden çıktığını ve Taliban'ın ülke topraklarının büyük bölümünü ele geçirdiğini aktardı.

"ABD ve NATO'nun Afganistan'daki misyonu çöktü"

DEAŞ gibi terör örgütlerinin Afganistan'da pozisyonlarını güçlendirmesinden endişe duyduklarını belirten Şoygu, "Bu, teröristlerin komşu ülkelere geçiş yapması tehdidini arttırdı. Bu nedenle, ABD ve NATO'nun Afganistan'daki misyonunun çöktüğünü belirtmek zorundayız." ifadesini kullandı.

ŞİÖ üye ülkelerinin bu konuda sürekli temas halinde olması gerektiğini vurgulayan Şoygu, Afganistan meselesinin çözümüne katkıda bulunacak her türlü uluslararası girişimleri memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

"ŞİÖ ülkeleri etrafında uzun vadeli gerilim noktaları oluşuyor"

Bakan Şoygu, ABD'nin NATO'ya benzer yapıların oluşturulmasını bölge ülkelerine empoze ettiğine dikkati çekerek, "ŞİÖ ülkeleri etrafında, öngörülemeyen senaryo ile uzun vadeli gerilim noktaları oluşturuluyor. Agresif ekonomik baskılar, yaptırımlar, çatışmaların kışkırtılması ve halkı yanlış bilgilendirmeye yönelik kampanyaların düzenlenmesi hedeflere ulaşmanın yöntemleri haline geldi. İstikrarsızlık, en fazla Güneydoğu Asya'da görülüyor." dedi.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) sonlandırıldığını anımsatan Şoygu, INF kapsamındaki silah modellerinin Asya'da konuşlandırılması ihtimali olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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