Rusya: Savaş Uçağımız, İsveç Uçağını 'Sınır İhlaline Karşı' Önledi

Rusya: Savaş Uçağımız, İsveç Uçağını 'Sınır İhlaline Karşı' Önledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava sahasını kontrol eden radarların Baltık Denizi'nde 'radar alıcısı kapalı' bir uçağın yaklaşması üzerine bölgeye Su-27 savaş uçağı gönderildiğini duyurdu.

Rusya: Savaş Uçağımız, İsveç Uçağını 'Sınır İhlaline Karşı' Önledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava sahasını kontrol eden radarların Baltık Denizi'nde 'radar alıcısı kapalı' bir uçağın yaklaşması üzerine bölgeye Su-27 savaş uçağı gönderildiğini duyurdu.

TASS'ın haberine göre Baltık Denizi'nde Rusya sınırlarına yaklaşan İsveç Hava Kuvvetleri'ne ait Gulfstream isimli 'keşif uçağı',  Rus Su-27 uçağının ikazı sonrası sınırdan uzaklaştı.

Kaynak: DHA
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