Rusya, şartlı olarak yaklaşık 1000 Afgan'ı ülkeye kabul edecek

Rusya'nın sadece Rus pasaportuna sahip, Rusya'da çalışma, oturum izni olan veya öğrenci vizesine sahip yaklaşık 1000 Afgan'ı ülkeye almaya karar verdiği bildirildi.

Rusya'nın sadece Rus pasaportuna sahip, Rusya'da çalışma, oturum izni olan veya öğrenci vizesine sahip yaklaşık 1000 Afgan'ı ülkeye almaya karar verdiği bildirildi.

Rusya'da bulunan Afganistan Diaspora Merkezinin Başkanı Gülam Muhammed Celal, RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Afganistan'da bulunan bazı Afganların Rusya'ya gitmek istediklerini söyledi.

Afganların Rusya'nın Kabil'deki büyükelçiliğine başvuru yaptıklarını belirten Celal, "Başvuruda bulunan Afganlar dört kategoride yer alıyor. Bunlar, Rusya pasaportuna sahip olanlar, çalışma veya oturum izni olanlar ve Rusya'da öğrenci olanlar. Rusya, başvuruda bulunanlardan yaklaşık 1000 kişiye Rusya'ya giriş izni verdi." dedi.

Söz konusu kişilerin eylül ayında Rusya'ya gidebileceklerini kaydeden Celal, "Afganistan'daki sivil uçuşlar 31 Ağustos'a kadar durduruldu. Bu nedenle bu tarihin öncesinde gelebileceklerini düşünmüyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay