Rusya Şartları Yerine Getirmedikçe Yaptırımlar Sürecek'

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Ukrayna'da, "Rusya gereken şartları yerine getirmediği sürece ABD ve AB'nin yaptırımları sürecek.

Rusya Şartları Yerine Getirmedikçe Yaptırımlar Sürecek'

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Ukrayna'da, "Rusya gereken şartları yerine getirmediği sürece ABD ve AB'nin yaptırımları sürecek." dedi.

Kaynak: Dunya.com