Rusya Şartları Yerine Getirmedikçe Yaptırımlar Sürecek'

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Ukrayna'da, "Rusya gereken şartları yerine getirmediği sürece ABD ve AB'nin yaptırımları sürecek." dedi.
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