Rusya sandık başında: Putin'e 2036'ya kadar iktidar yolu açılıyor
Hakan Aksay'la, Kuzey Gündemi'nde bu hafta | -Rusya neleri oyluyor?
29.06.2020 09:46 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:54
Hakan Aksay'la, Kuzey Gündemi'nde bu hafta |
-Rusya neleri oyluyor? Siyasi sistem nasıl değişecek?
-Carnegia.ru sitesi Rusya'daki anayasa oylamasını analiz etti: "Kremlin, reklam kampanyasıyla karantina sürecinden başarıyla yararlandı."
-"Zafer Günü milliyetçi duyguları artırdı, şimdi sıra oylamada." BBC, Putin'in yükselişini ve Rusya'daki son durumu anlattı.
-Rusya uzmanı Hakan Güneş Kuzey Gündemi'ne değerlendirdi: "Putin 2036'ya uzanan iktidarını halka onaylatmak istiyor; Oylama hür ve adil şartlarda yapılmıyor."
Kaynak: DailyMotion.com