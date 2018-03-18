Rusya Sandık Başında, Favori Yine Putin

Rusya devlet başkanını seçmek için bugün sandık başına gitti. Seçimin favorisi Devlet Başkanı Vladimir Putin 4. kez 6 yıllığına aynı koltuğa oturmak için yarışıyor.

Rusya'nın doğusundaki sandıklar Türkiye saatiyle 01: 00'de açıldı.

Başkent Moskova'da da saat 10: 00 itibarıyla oy kullanma işlemleri başladı.

İlk sonuçların bu akşam açıklanması bekleniyor.

Hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamaması durumunda en fazla oy alan iki aday ikinci tura kalacak. 1999'dan beri Rusya'ya yön veriyor

7 adaya karşı yarışan Putin, devlet başkanlığı görevini yürütmesini sağlayacak her sonucu zafer olarak göreceğini söyledi.

65 yaşındaki Putin 1999'da ülkenin başına geçmiş, o tarihten sonra dönem dönem başbakan ve devlet başkanı olarak Rusya siyasetine yön vermişti.

Putin'in rakipleri arasında milyoner komünist Pavel Grudinin, eski televizyon yıldızı Ksenia Sobçak ve milliyetçi Vladimir Zhirinovski bulunuyor.

Navalny'den boykot çağrısı

En popüler muhalif aday Aleksey Navalny'nin seçime katılması ise hakkındaki mahkeme kararı nedeniyle yasaklanmıştı. Navalny bu nedenle seçmenleri boykota çağırıyor.

Yerel basına göre Rusya'nın bazı bölgelerinde halka oy kullanmaları durumunda yerel dükkanlarda ücretsiz yemek veya indirim veriliyor.