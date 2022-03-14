Rusya saldırısı altındaki Harkiv kentinde binalar ağır hasar gördü
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Saldırılar sonrası bina enkazı İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları Roket atar mermisi Zarar görmüş binalarRusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kentinde bombardıman sonucu bazı binalar ağır hasar gördü.
Saldırılar sonrası bina enkazı
İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları
Roket atar mermisi
Zarar görmüş binalar
Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kentinde bombardıman sonucu bazı binalar ağır hasar gördü.