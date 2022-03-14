Rusya saldırısı altındaki Harkiv kentinde binalar ağır hasar gördü - Haberler

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Rusya saldırısı altındaki Harkiv kentinde binalar ağır hasar gördü

AA - Güncel
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Saldırılar sonrası bina enkazı İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları Roket atar mermisi Zarar görmüş binalarRusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kentinde bombardıman sonucu bazı binalar ağır hasar gördü.

Saldırılar sonrası bina enkazı

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

Roket atar mermisi

Zarar görmüş binalar

Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kentinde bombardıman sonucu bazı binalar ağır hasar gördü.

Rusya saldırısı altındaki Harkiv kentinde binalar ağır hasar gördü

Rusya saldırısı altındaki Harkiv kentinde binalar ağır hasar gördü

Rusya saldırısı altındaki Harkiv kentinde binalar ağır hasar gördü

AA / Güncel

İtfaiye, Ukrayna, Harkiv, Rusya, Güncel, Haberler

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