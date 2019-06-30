Rusya, S-500 Füze Savunma Sisteminin Üretimine Başladı

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, geçtiğimiz günlerde S-500 anti-balistik füze sisteminin Rusya ordusu tarafından gelecek yıllarda kullanılabileceğini söylemişti. Savunma endüstrisi devi Rosteh kuruluşunun CEO'su Sergey Çemezov, Rusya'nın S-500 füze savunma sisteminin üretimine başladığını duyurdu.

Sergey Çemezov, Rusya 1 kanalıyla yaptığı röportajda bazı açıklamalarda bulundu. S-500 sisteminin S-400 sistemine oranla çok daha gelişmiş bir sistem olduğunu belirten Çemezov, henüz sistem hizmete alınmadığı için hakkında daha fazla şey söylemek istemediğini belirtti. Çemezov, aynı zamanda sistemin gerekli testlerin ardından Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edileceğini de ekledi.

S-500 Prometey, "karadan havaya" sınıfına ait ve A-135 füze sisteminin yerine geçmesi için tasarlanan bir anti-balistik füze sistemi. Şu anda sistemin özellikleri gizli statüde ancak verilen bilgilere göre S-500, 600 kilometre ötedeki hedefleri vurma kabiliyetine sahip olacak. Aynı zamanda tek seferde 10 hedefe kadar kilitlenebilecek ve hızları saniyede 7 kilometreyi aşmayan balistik hedefleri vurabilecek.