Rusya: S-400 savunma sistemleri Türkiye'ye yıl sonuna kadar teslim edilecek

Rusya Askeri Teknik İşbirliği Hizmetler Federal Servisi, Türkiye'ye S-400 savunma sistemlerinin bu yıl sonuna kadar teslim edileceğini duyurdu.

Söz konusu kurum tarafından yapılan açıklamada, "Teçhizatın teslimi ve uzman eğitimleri ile ilgili taahhütlerimizi bu yıl sonuna kadar yerine getirmeyi planlıyoruz." denildi. Euronews.com'da Görüntüle