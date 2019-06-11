Rusya S-400'lerin Temmuz'da teslimatını onayladı
Kremlin, Rusya'nın S-400 füze sistemini Türkiye'ye Temmuz ayında teslim etme planını onayladı.
Kremlin, Rusya'nın S-400 füze sistemini Türkiye'ye Temmuz ayında teslim etme planını onayladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yardımcısı Yuri Ushakov bugün yaptığı açıklamada, Kremlin'in S-400'leri Temmuz'da Türkiye'ye teslim etmeyi planladığını ve sözleşmedeki zamana uyacaklarını söyledi. - MOSKOVA
Kaynak: İHA
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