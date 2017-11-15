Rusya, S-400'ler için Ödeme Bekliyor: Sevkiyat için Türkiye'nin Tüm Ödemeyi Yapması Gerek

Rusya'nın askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu federal ajansı FSVTS'den bir yetkili gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'yle imzalanan S-400 anlaşmasının pratik olarak hayata geçirilmesi, yani sevkiyatın başlaması için Ankara'nın kontratta belirlenen tüm ödemeleri yapması gerektiğini söyledi.

Yetkili, kontrata göre, S-400 bataryalarının Türkiye'ye sevkiyatının 2019-2020'de gerçekleştirilebileceğini de ekledi.

TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ SORUSUNA YANIT VERDİ

Diğer taraftan yetkili, teknoloji transferi yapılıp yapılmayacağı ve üretimin Türkiye'de gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin bir soru karşısındaysa teknolojik işbirliğiyle ilgili meselelere yapılacak ayrı görüşmelerde karar verilmesi gerektiğini söyledi.

ERDOĞAN KAPORANIN VERİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül'de yaptığı bir açıklamada, S-400 füze savunma sisteminin satın alınması konusunda imzaların atıldığını ve Türkiye'nin kaporayı Moskova'ya gönderdiğini açıklamıştı.

RUS YÖNETİCİ, "ANLAŞMA TUTARI 2 MİLYAR DOLARI AŞTI" DEMİŞTİ

Rus devlet savunma sanayisi şirketi Rostec'in genel direktörü Sergey Çemezov daha sonra yaptığı bir açıklamada, Türkiye ile imzalanan S-400 hava savunma sistemi anlaşmasının tutarının 2 milyar doları aştığını söylemişti.

NET MAALİYETİYLE İLGİLİ RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ YAPILMADI

Ancak kapora ya da anlaşmanın net maliyetine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmış değil.

Dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.

Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre olan bu sistem ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

(Kaynak: Sputnik)