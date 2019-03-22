Rusya: "Rusya'nın, Golan Tepeleri ile İlgili Görüşü Değişmeyecek"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasından sonra Rusya'nın, Golan Tepeleri'nin egemenliğine dair olan görüşünün değişmeyeceğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanıma üzerine yaptığı açıklamadan sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı Rusya'nın bölgenin hakimiyetine dair görüşlerinin değişmediğini açıkladı. Açıklamada, "Rusya'nın bu konudaki konumu değişmedi. Golan Tepeleri, elbette, İsrail'in 1967 savaşı sonucunda işgal ettiği ve 14 yıl sonra yasadışı olarak kendisine eklediği Suriye bölgesidir" ifadelerine yer verildi.

Trump'ın Golan açıklamasına eleştiri

Trump'ın yaptığı açıklamayla uluslararası hukuku çiğnediğinin de belirtildiği açıklamada, ABD Başkanı'nın ayrıca BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarını da hiçe saydığı kaydedildi.

Trump sosyal medya hesabından dün akşam yaptığı açıklamada, "52 yıl sonra ABD'nin, İsrail devleti ve bölgedeki istikrarın önemi için, kritik strateji ve güvenlik açısından önem arz eden Golan Tepeleri'ndeki İsrail egemenliğini tamamen kabul etme zamanı geldi" demişti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA