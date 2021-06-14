Rusya Rus Turistlerinin Bulgaristan'a ve 15 Ülkeye Daha Uçuşlarına İzin Verdi
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Rusya Rus Turistlerinin Bulgaristan'a ve 15 Ülkeye Daha Uçuşlarına İzin Verdi

Rusya Rus Turistlerinin Bulgaristan'a ve 15 Ülkeye Daha Uçuşlarına İzin Verdi
Habermetre - Haberler | Toplum

Rusya'nın koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında oluşturulan Eylem Masasının, Bulgaristan dahil Avrupa ve Kuzey Afrika'da 15 ülkeye seyahat kısıtlamasını kaldırdığı bildirildi.

Rusya'nın koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında oluşturulan Eylem Masasının, Bulgaristan dahil Avrupa ve Kuzey Afrika'da 15 ülkeye seyahat kısıtlamasını kaldırdığı bildirildi. Turizm ve seyahat acenteleri tarafından yapılan açıklamada, bunun uçuşların tekrar başlayacağı anlamına geldiği ve bazı turizm acentelerinin rezervasyonların Haziran sonundan itibaren gerçekleşeceği teyidini aldıkları kaydedildi.

Kaynak: 24chasa. bg

Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Habermetre

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