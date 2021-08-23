Rusya, Rus silahları hakkında bilgi topladığı gerekçesiyle Ukrayna vatandaşını gözaltına aldı
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Rusya, Rus silahları hakkında bilgi topladığı gerekçesiyle Ukrayna vatandaşını gözaltına aldı

Rusya, Rus silahları hakkında bilgi topladığı gerekçesiyle Ukrayna vatandaşını gözaltına aldı
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), bir Ukrayna vatandaşını "Rus silahları hakkında bilgi topladığı" gerekçesiyle gözaltına aldığını bildirdi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), bir Ukrayna vatandaşını "Rus silahları hakkında bilgi topladığı" gerekçesiyle gözaltına aldığını bildirdi.

FSB'den yapılan açıklamada, Ukrayna vatandaşının, Rusya'nın Tula kentinde "modern silah modelleri hakkında bilgi toplarken suç üstü" yakalandığı belirtildi.

İsmi açıklanmayan Ukrayna vatandaşının gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, "Bu kişi, Ukrayna istihbaratının talimatı üzerine Rusya'nın gizli savunma şirketlerinin çalışanlarına ulaşmaya çalışıyordu. Söz konusu kişi, silahla ilgili bilgi verecek Rusları kendisine çalıştırmayı amaçlıyordu." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Ukrayna vatandaşına yönelik soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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