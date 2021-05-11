Rusya, Romanyalı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti
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Rusya, Romanyalı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Rusya, Romanyalı diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Romanya'nın Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliğindeki bir diplomatı sınır dışı etmesine cevaben Romanya'nın Moskova Büyükelçiliği Askeri Ataşe Yardımcısı G. İlıescu'yu istenmeyen kişi ilan ederek, 72 saat içinde Rusya'dan ayrılması gerektiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Romanya'nın Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliğindeki bir diplomatı sınır dışı etmesine cevaben Romanya'nın Moskova Büyükelçiliği Askeri Ataşe Yardımcısı G. İlıescu'yu istenmeyen kişi ilan ederek, 72 saat içinde Rusya'dan ayrılması gerektiğini duyurdu.

Rusya'dan, Romanya'nın 26 Nisan'da Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliği Askeri Ataşe Danışmanı Aleksey Grişayev'i istenmeyen kişi ilan etmesine karşı cevap geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Romanya tarafından Danışman Grişayev'i istenmeyen kişi ilan etmesine karşı cevaben, Romanya'nın Moskova Büyükelçisi Cristian Istrate'nin Bakanlığa çağrıldığı, kendisinin Romanya'nın Moskova Büyükelçiliği Askeri Ataşe Yardımcısı G. İlıescu'nun istenmeyen kişi ilan edildiği ve 72 saat içinde Rusya'dan ayrılması gerektiğine yönelik bilgilendirildiği ifade edildi. Bakanlık, "11 Mayıs'ta Romanya'nın Rusya Büyükelçisi Cristian Istrate Rusya Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi, kendisine Bakanlık'tan Romanya Büyükelçiliği'ndeki Askeri Ataşe Yardımcısı Yüzbaşı İliescu'yu istenmeyen kişi olarak ilan eden bir not teslim edildi. Bahsi geçen yetkilinin Rusya topraklarından 72 saat içinde ayrılma emri verildi" ifadelerini kaydetti.

Öte yandan Romanya Dışişleri Bakanlığı tarafından 26 Nisan'da yapılan açıklamada, Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliği Askeri Ataşe Danışmanı Aleksey Grişayev'i 1961 Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ne aykırı eylem ve faaliyette bulunduğğunu belirtmiş, bu gerekçe ile Grişayev'i istenmeyen kişi ilan etmişti.

(Ayperi Bekmırzayeva/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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