Rusya reşit olmayan 15 çocuğu Suriye'den Moskova'ya tahliye etti
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Rusya reşit olmayan 15 çocuğu Suriye'den Moskova'ya tahliye etti

Rusya Çocuk Hakları Komiseri Anna Kuznetsova, Suriye'den tahliye edilen 15 Rus çocuğunu taşıyan uçağın, sabah erken saatlerde Moskova yakınlarındaki Chkalovsky Havaalanına indiği açıklandı.

Rusya reşit olmayan 15 çocuğu Suriye'den Moskova'ya tahliye etti
09.09.2020 11:51 | Son Güncelleme: 09.09.2020 11:54
Rusya Çocuk Hakları Komiseri Anna Kuznetsova, Suriye'den tahliye edilen 15 Rus çocuğunu taşıyan uçağın, sabah erken saatlerde Moskova yakınlarındaki Chkalovsky Havaalanına indiği açıklandı.

Rusya'dan ilginç bir açıklama geldi. Rusya Çocuk Hakları Komiseri Anna Kuznetsova, Suriye'den tahliye edilen 15 Rus çocuğunu taşıyan uçağın, sabah erken saatlerde Moskova yakınlarındaki Chkalovsky Havaalanına indiği açıklandı. Moskova yönetimi, reşit olmayan Rus çocuklarının nasıl Suriye'de bulunduğu konusunda henüz bir açıklama yapmadı. Uçuş sırasında Rus çocuklara doktorların eşlik ettiği ve Rus  Sağlık Bakanlığı'nın tahliye çalışmasının her aşamasını takip ettiği belirtildi.

182 RUS ÇOCUK ORTA DOĞU'DAN RUSYA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Şimdiye kadar, 122'si Irak'tan ve 60'ı Suriye'den olmak üzere toplam 182 çocuk Orta Doğu'daki silahlı çatışmaların sıcak noktalarından alınarak Rusya'ya tahliye edildi. Irak ve Suriye'den reşit olmayan Rusları bulma ve geri getirme çalışmaları 2017 yazında başlatılmıştı. Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Anna Kuznetsova'nın, 2019 yılında Suriye rejim lideri Başer Esad ile yaptığı toplantıda tahliye çalışması konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.  


- Rusya

Kaynak: DHA

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