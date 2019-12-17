Rusya: Putin ve Erdoğan Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme planını ele alacak
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Rusya: Putin ve Erdoğan Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme planını ele alacak

Rusya: Putin ve Erdoğan Libya'ya asker gönderme planını görüşecek

17.12.2019 12:55 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:55
Rusya: Putin ve Erdoğan Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme planını ele alacak

Kremlin'den yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Başkanı 'in, Türkiye'nin 'ya asker gönderme konusunu ele alacakları bildirildi.


Kremlin'in açıklamasında "Rusya, Libya'daki krize çözüm bulmak için yapılacak her türlü yardımı desteklemektedir." denildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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