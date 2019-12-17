Rusya: Putin ve Erdoğan Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme planını ele alacak

17.12.2019 12:55 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:55

Kremlin'den yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme konusunu ele alacakları bildirildi.



Kremlin'in açıklamasında "Rusya, Libya'daki krize çözüm bulmak için yapılacak her türlü yardımı desteklemektedir." denildi. Euronews.com'da Görüntüle