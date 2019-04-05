Rusya: Putin ve Erdoğan, 8 Nisan'da Türkiye'ye S-400 Tedarikini Görüşecek

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Nisan'da yapacakları görüşmede Suriye'deki durum ve Türkiye'ye S-400 tedarikini masaya yatıracağını söyledi.

Uşakov, 8 Nisan'da Moskova'da 8. Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısı için bir araya gelecek Putin ve Erdoğan'ın S-400 konusunu ele alacağını söyledi.

Uşakov, "Liderler Suriye'deki mevcut durum gibi bir çok uluslararası meseleyi görüşecek. S-400 anlaşması konusunda çok sayıda açıklama yapılıyor. Doğal olarak liderler bu konuyu istişare edecek. ABD'nin Suriye'den çekilmesi ve bölgesel meseleler de ele alınacak" dedi.

Kaynak: DHA