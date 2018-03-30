Rusya, Putin'in Sözünü Ettiği Benzersiz Füzelerin Görüntülerini Yayınladı
Rusya Savunma Bakanlığı, dünyada benzeri olmadığını iddia ettiği kıtalararası ağır balistik füze Sarmat'ın test videosunu yayınladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Devlet Başkanı Putin'in de sözünü ettiği yeni füzelerinin görüntülerini yayınladı.
İKİNCİ TEST
Yayınlanan 23 saniyelik video, Plesetsk Cosmodrome'dan roketin fırlatıldığını gösteriyor. Bu "Sarmat" ın ikinci atış testi. İlki geçen yıl Aralık ayında gerçekleştirilmişti.
PUTİN "BENZERSİZ" DEMİŞTİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mart ayı başında Federal Meclis'te yaptığı konuşmada dünyada benzeri olmayan en son Rus silah türlerinden bahsetmiş ve dünyada büyük bir yankı uyandırmıştı.
YORUMLAR (6)
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şeyhşamiln osmanlı din düşmanını kafirleri dostedinelim çeçenlere kırımlılara sırt dünelim dikkat rus bizide osmanlı gibi gömmessin olurmuCevap Yaz Yayından Kaldır
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RUSYAYI MÜTTEFİK EDELİM ZATEN BAŞKA ŞANS YOKCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İnsanlar bu kadar parayı, bu kadar zamanı insanlığın kalkınması için kullansalardı ne bir fakir kalırdı nede bir gözü yaşlı masum. .Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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KİM GÖRMESİNCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Buna bir de Nükleer başlık takıcan of of of tadından yenmez :)Cevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır