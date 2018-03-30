Rusya, Putin'in Sözünü Ettiği Benzersiz Füzelerin Görüntülerini Yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Devlet Başkanı Putin'in de sözünü ettiği yeni füzelerinin görüntülerini yayınladı.

İKİNCİ TEST

Yayınlanan 23 saniyelik video, Plesetsk Cosmodrome'dan roketin fırlatıldığını gösteriyor. Bu "Sarmat" ın ikinci atış testi. İlki geçen yıl Aralık ayında gerçekleştirilmişti.

PUTİN "BENZERSİZ" DEMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mart ayı başında Federal Meclis'te yaptığı konuşmada dünyada benzeri olmayan en son Rus silah türlerinden bahsetmiş ve dünyada büyük bir yankı uyandırmıştı.