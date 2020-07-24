Rusya Premier Ligi'nde 29. Haftanın En İyi Kurtarışları Rusya Premier Ligi'nde 29. haftada oynanan maçlarda Yaroslav Godzyur, Mikhail Levashov, Aleksandr Maksimenko, Aleksey Chernov, Sergey Pesyakov gibi yıldız kalecilerin yaptığı kurtarışlara birlikte göz atalım.

Rusya Premier Ligi'nde 29. haftada oynanan maçlarda Yaroslav Godzyur, Mikhail Levashov, Aleksandr Maksimenko, Aleksey Chernov, Sergey Pesyakov gibi yıldız kalecilerin yaptığı kurtarışlara birlikte göz atalım. Kaynak: Dugout