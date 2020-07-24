Rusya Premier Ligi'nde 29. Haftanın En İyi Kurtarışları
Rusya Premier Ligi'nde 29. haftada oynanan maçlarda Yaroslav Godzyur, Mikhail Levashov, Aleksandr Maksimenko, Aleksey Chernov, Sergey Pesyakov gibi yıldız kalecilerin yaptığı kurtarışlara birlikte göz atalım.
24.07.2020 14:47 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:23
Rusya Premier Ligi'nde 29. haftada oynanan maçlarda Yaroslav Godzyur, Mikhail Levashov, Aleksandr Maksimenko, Aleksey Chernov, Sergey Pesyakov gibi yıldız kalecilerin yaptığı kurtarışlara birlikte göz atalım.
Kaynak: Dugout