Rusya piyasalarındaki negatif seyir sürüyor
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Rusya piyasalarındaki negatif seyir sürüyor

Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi
Rusya piyasalarındaki negatif seyir sürüyor

Rus rublesi ve borsası, petrol fiyatlarındaki gerileme ve ABD yönetiminin Rusya'ya yönelik yaptırım uygulama risklerinin artmasıyla düşüşünü sürdürüyor.

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Rus rublesi ve borsası, petrol fiyatlarındaki gerileme ve ABD yönetiminin Rusya'ya yönelik yaptırım uygulama risklerinin artmasıyla düşüşünü sürdürüyor.

Brent petrolün varil fiyatının 62 dolar bandında seyretmesiyle dolar/ruble paritesi yüzde 0,75 artarak 16 Kasım 2020'den bu yana ilk defa 77 seviyesine, euro/ruble paritesi de yüzde 1 yükselişle 91'e çıktı.

Moskova Borsası (MICEX), yüzde 0,7'ye yakın değer kaybederek 3.500 puana, RTS endeksi de yüzde 1,7 azalarak 1.433 puana geriledi.

Analistler, petrol fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra ABD ile Rusya arasındaki gergin ilişkilerin Rus piyasalarında endişeye sebep olduğunu belirterek, konuyla ilgili haber akışının fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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