Rusya: "Petrol Ticaretinde Yerel Para Birimlerine Geçebiliriz"

ABD yaptırımlarının ardından önlem alan Rusya, uluslararası ticarette doların kullanımını azlatmaya hazırlanıyor. Rusya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, ABD dolarının uluslararası ticarette tehlikeli bir para birimi haline geldiğini söyledi.

Rossiya 1 kanalında yaptığı açıklamada konuya değinen Siluanov, "ABD doları, uluslararası ticarette giderek güvenli olmayan bir enstrüman halini alıyor" dedi.

Rusya'nın petrol ticaretinde de dolar yerine yerel para birimlerinin kullanımına geçebileceğini belirten Siluanov, "ABD varlıklarına yatırımlarımızı ciddi oranda azalttık. Dolar riskli bir enstrüman haline geliyor" diye konuştu.

Rusya'nın ülkedeki ABD şirketlerini kapatmak gibi bir niyetinin olmadığını da ekleyen Siluanov, "ABD şirktlerine yönelik şu an için herhangi bir sınırlama getirmeyi planlamıyoruz. Örneğin McDonald's'ı kapatma gibi bir niyetimiz yok. Bu şirketlerde bizim vatandaşlarımız çalışıyor" dedi.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya'nın Türkiye ve İran ile petrol ticaretinde yerel para birimlerine geçebileceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Çin, Rusya, İran, Ukrayna gibi ülkelerle milli para birimleri üzerinden ticaret yapmayı planlandığını söylemişti.