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Suudi Arabistan, Rusya, Opec, Ekonomi

Rusya petrol konusunda S. Arabistan ve ABD ile temas halinde değil

Gazetecilere Perşembe günü konuşan Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rus hükümetinin geçen hafta Viyana'daki müzakerelerin dağılmasından bu yana Suudi Arabistan ya da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile hiçbir temasının olmadığını, ancak bu tür temasların gerektiğinde "hızlı bir...

12.03.2020 14:11 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:11
Rusya petrol konusunda S. Arabistan ve ABD ile temas halinde değil

Gazetecilere Perşembe günü konuşan Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rus hükümetinin geçen hafta Viyana'daki müzakerelerin dağılmasından bu yana Suudi Arabistan ya da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile hiçbir temasının olmadığını, ancak bu tür temasların gerektiğinde "hızlı bir şekilde" organize edilebileceğini belirtti.

Peskov bunun yanında,  Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in petrol piyasasındaki çöküşü tartışmak için yakın zaman içinde ABD'li mevkidaşı Donald Trump ile temasa geçmediğini de ekledi.

Peskov, Rusya ile Suudi Arabistan'ın  petrol üretiminde ek kesinti konusunda anlaşabileceğini söyledi.Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak da Salı günü yaptığı açıklamada, ülkesinin petrol piyasalarına istikrar kazandırmak için OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) ile birlikte hareket etme olasılığını gündemden düşürmediğini söyledi.Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Novak, OPEC ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun bir sonraki toplantısının Mayıs ya da Haziran'da düzenleneceğini söyledi ve mevcut düzeylerdeki petrol fiyatlarıyla da rekabetçi konumlarını koruyabileceklerinin altını çizdi.

Peskov, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında da gazetecilerin, iki başkent arasında uzlaşma olasığı bulunup bulunmadığı sorusunu yanıtlarken, "Bu olasılığı hiç kimse dışlamıyor, Enerji Bakanı Aleksandr Novak da bunu söyledi" dedi.


Kaynak: DHA

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Manşet

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