Rusya pazarına, 5 gece 6 günlük Patara paketi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın 'Patara Yılı' ilan ettiği 2020'de pandemi nedeniyle büyük şanssızlık yaşayan Patara Antik Kenti için Rusya pazarına yönelik 5 gece 6 günlük paket hazırlandı. Merkezi Patara olacak Likya turunda, Phaselis, Demre, Simena, Kaş, Kaputaş Plajı ve Saklıkent Kanyonu da yer alıyor.

2018'i 'Troia Yılı', 2019'u 'Göbeklitepe Yılı' ilan eden Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020 yılını ise 'Patara Yılı' ilan etti. Antalya'da Likya Birliği'nin de başkentliğini yapan Patara, 2020'de tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgını nedeniyle hem ziyaretçi hem de uluslararası tanıtım noktasında büyük şanssızlık yaşadı.

Türkiye'de Rusya pazarına yönelik ilk olarak eylül ayında İstanbul için kültür turları başlatan Pegas Touristic, ardından Ege, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yaydığı kültür turlarına 2021 yılı için Patara Antik Kenti'ni merkeze alan, Likya yolu güzergahını içeren yeni bir kültür turu paketi hazırladı.Tema yılı uygulamasıyla Bakanlığın Türkiye'nin kültürel değerlerinin dünya çapında öne çıkarılmasını amaçladığını belirten Pegas Touristic operasyon müdürü Yeliz Bilgin Ezici, "2020 yılı teması için Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti seçilmişti, ancak pandemi nedeniyle bölge hak ettiği ilgiyi göremedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan ve basında yer alan açıklamayla, 2020 Patara Yılı'nın pandemiden dolayı şanssız bir döneme denk geldiği belirtilirken, 2021'in de 'Patara Yılı' olarak devam etmesi önerileceği ortaya konmuştu" dedi.Bu nedenle Patara Antik Kenti'ni merkez alan bir Likya turu oluşturduklarını söyleyen Ezici, kültür turuyla ilgili şöyle konuştu: "Rusya satışlı ve 5 gece 6 gün sürecek bu pakette, dönemin en etkili uygarlıklarından Likya kentlerine doğru bir yolculuk planladık. Başlıca noktalar Phaselis Antik Kenti, Demre, Simena Antik Kenti, Kaş (merkez), Kaputaş Plajı, Saklıkent Kanyonu olurken, en can alıcı durak, Likya Birliği'nin başkentliğini de yapmış olan Patara ve görkemli plajı olacak. Nisan ayı ortasında başlayacak söz konusu tur için, Rusya'daki ofislerimizde marketing çalışmalarına başlıyoruz. Kültürel ve doğal güzellikler ekseninde gerçekleşecek bu turda misafirlemiz denize ve güneşe de doyacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇINAR