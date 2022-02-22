Rusya Parlamentosunun üst kanada Federal Meclis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus ordusunun yurtdışında konuşlandırılmasına yönelik...
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Rusya Parlamentosunun üst kanada Federal Meclis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus ordusunun yurtdışında konuşlandırılmasına yönelik talebine onay verdi.
Rusya Parlamentosunun üst kanada Federal Meclis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus ordusunun yurtdışında konuşlandırılmasına yönelik talebine onay verdi. - MOSKOVA
İhlas Haber Ajansı - Politika