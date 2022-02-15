Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın sözcüsü Vyacheslav Volodin yaptığı açıklamada, parlamentonun, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Donetsk ve Luhansk bölgelerinin ayrı bağımsız cumhuriyetler olarak tanınması talebini içeren resmi bir dilekçe göndereceğini belirtti. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika