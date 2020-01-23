Rusya parlamentosu ilk oturumda yeni anayasa değişikliğini kabul etti
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Rusya parlamentosu ilk oturumda yeni anayasa değişikliğini kabul etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önerisiyle gündeme gelen anayasası değişikliğine ilişkin ilk taslak Devlet Duma'sında gerçekleşen görüşmede kabul edildi.

23.01.2020 13:05 | Son Güncelleme: 23.01.2020 13:10
Rusya parlamentosu ilk oturumda yeni anayasa değişikliğini kabul etti

Rusya Devlet Başkanı 'in önerisiyle gündeme gelen anayasası değişikliğine ilişkin ilk taslak Devlet Duma'sında gerçekleşen görüşmede kabul edildi.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ulusal Meclis'e hitaben yaptığı konuşmada ülkede yeni anayasa çalışmaları yapılması gerektiğini vurgulamasından sonra istifa etmişti ve Putin tarafından yeni hükümet kabinesi kurulmuştu. Bu süreçten sonra yeni anayasa çalışmaları ile ilgili ilk taslak Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da gerçekleşti. Tüm milletvekillerinin katıldığı oturumda 432 milletvekili yeni anayasa ile ilgili değişikliği öngören taslağı onayladı.


Taslağın okunduğu görüşmelerde devletin temel ilkelerini sağlayanlar haricindeki ülkenin uluslararası faaliyet ve anlaşmalarıyla ilgili maddelerin değişikliği konusunda onay verildiği ifade edildi. Bundan sonraki süreçte yeni anayasa ile ilgili Duma'da onaylanan kararların ardından taslaklar komisyonlar tarafından incelenecek ardından tekrar Duma'da yeni anayasanın son hali onaya sunulacak. - MOSKOVA

Kaynak: İHA
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