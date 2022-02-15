Rusya Parlamentosu, Donetsk ve Luhansk'ın tanınması hakkındaki tasarıyı onayladı

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma, Ukrayna'daki ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerinin ayrı bağımsız cumhuriyetler olarak tanınmasını içeren tasarıyı onayladı.

Rusya Komünist Partisi, Ukrayna'nın doğusunda Rus ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsız cumhuriyetler olarak tanınması için Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'ya tasarı sundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kurucusu olduğu Birleşik Rusya Partisi'nin de desteklediği öneriyi 351 milletvekili onaylarken, 16 milletvekili aleyhte oy verdi, 1 vekil ise çekimser oy kullandı.

Duma'da milletvekilleri tarafından onaylanan tasarı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunulacak. Putin'in onaylaması durumunda Rusya, Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni resmen tanımış olacak.

Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin ardından, 2014'de Donetsk ve Luhansk bölgeleri bağımsızlıklarını ilan etmişti. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika