Rusya, Pakistan'da Doğalgaz Boru Hattı Yapımı Anlaşması İmzaladı
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Rusya, Pakistan'da Doğalgaz Boru Hattı Yapımı Anlaşması İmzaladı

Rusya, Pakistan'da Doğalgaz Boru Hattı Yapımı Anlaşması İmzaladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Önde gelen Rus boru üreticisi TMK, Rusya Enerji Bakanı Nikolai Shulginov ile Pakistan'ın Rusya Federasyonu'ndaki Büyükelçisi Shafkat Ali Khan'ın, başlıca yüklenicilerden birinin TMK olacağı Pakistan Akımı doğalgaz boru hattı yapımı projesine ilişkin her iki ülke yönetimleri arasındaki...

Önde gelen Rus boru üreticisi TMK, Rusya Enerji Bakanı Nikolai Shulginov ile Pakistan'ın Rusya Federasyonu'ndaki Büyükelçisi Shafkat Ali Khan'ın, başlıca yüklenicilerden birinin TMK olacağı Pakistan Akımı doğalgaz boru hattı yapımı projesine ilişkin her iki ülke yönetimleri arasındaki işbirliği anlaşmasında yapılacak değişiklikler konusunda protokol imzaladıklarını duyurdu. Pakistan'ın enerji güvenliğini güçlendirmek amacıyla tasarlanmış olan protokol, yakın gelecekte taraflara enerji sektöründeki ikili işbirliğinin amiral gemisi durumundaki projenin pratik uygulamasına başlamaları olanağı tanıyacak.

Başlangıçta Kuzey-Güney hattı olarak bilinen Pakistan akımı gaz boru hattı, Güney Pakistan'daki Karaçi ile Gwadar limanlarındaki sıvılaştırılmış doğal gaz depolama altyapısını ülkenin kuzeyindeki Kasur (Pencap) bölgesinde bulunan elektrik santralleri ile endüstriyel gaz tüketicilerine bağlayacak. Hattın uzunluğu 1, 1 bin kilometrenin üzerinde, taşıma kapasitesi ise yılda 12, 3 milyar metreküp olacak.

Kaynak: Steelguru

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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