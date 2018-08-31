Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, İstanbul'da

Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Fener Rum Patriği Bartholomeos'la görüştü.

Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'ndeki ziyarette, Kirill'e Metropolit IIlairon ve yardımcıları eşlik etti. Fransa Metropoliti Emanuel'in de katıldığı görüşme yaklaşık 4 saat sürdü.

Ziyarette, bölünen Ukrayna Kilisesi'nin durumu gibi konuların da görüşüldüğü öğrenildi.

Ukrayna Kilisesi'nin geçen nisan ayında Rusya Kilisesi'nden bağımsız olmak için Ukrayna Parlamentosu'na yaptığı başvuru yasalaşmıştı.