02.11.2019 10:12

Rusya ortak devriyenin görüntülerini paylaştı

Rusya, (DHA) - Türk askerleri ve Rus askeri polisi, Suriye-Türkiye arasında ilk devriyesini dün gerçekleştirildi. 4 Türk ve 4 Rus zırhlı aracı ile gerçekleştirilen devriyeye, havadan da insansız hava aracı ile destek verildi. İki taraftan da 24'er askerin katıldığı devriyede 110 kilometre yol kat edildi.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Türk askerleri haftada iki defa devriyeye çıkacak, bölgenin garantörü olan Rus askeri polisleri ise her gün devriyeye çıkacak. Rusya, yapılacak devriye görevi için Suriye'ye 300 kişilik takviye asker göndermişti. Bu askerler Kamışlı'nın doğu ve batısı ile Ayn El Arap yakınlarında belirlenen 3 güzergahta devriye yapacak. Bir sonraki ortak devriyenin ise Ayn Al Arap (Kobani) yakınlarında yapılacağı belirtildi.

Türk ve Rus askerlerinin ortak devriyesi, Rus ordu kanalı Zvezda tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: DHA