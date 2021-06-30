Rusya, Orta Afrika Cumhuriyeti'ne 600 asker gönderecek
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Rusya, Orta Afrika Cumhuriyeti'ne 600 asker gönderecek

Rusya, Orta Afrika Cumhuriyeti'ne 600 asker gönderecek
Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Rusya'nın, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) bulunan askerlerine ek olarak 600 asker daha göndereceği belirtildi.

Rusya'nın, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) bulunan askerlerine ek olarak 600 asker daha göndereceği belirtildi.

OAC'de bulunan Rus askeri eğitmenlerinin şefi Alexandre Ivanov, Sputnik Haber Ajansına verdiği mülakatta, Rusya'nın, OAC'nin isteği üzerine 600 asker daha yollayacağını duyurdu.

Yeni askeri birliğin ne zaman OAC'ye gideceği hakkında bilgi paylaşmayan Ivanov, halihazırda 535 olan asker sayısının yeni görevlendirileceklerle 1135'e ulaşacağını aktardı.

OAC ve Rus yetkilileri, ülkedeki şiddet olaylarına karşı birlikte mücadele etmek amacıyla Ağustos 2018'de askeri anlaşma imzalamıştı.

Anlaşmayla Rus güçleri, OAC askerlerine güvenlik konusunda eğitim verme yetkisine sahip olmuştu.

Rus paralı asker gücü Wagner Grubu, yerel orduları eğitmek, önemli isimleri korumak, isyancı veya terörist gruplarla mücadele etmek ve sıcak noktalarda altın, elmas ile uranyum madenlerini korumak amacıyla OAC'de faaliyet gösteriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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