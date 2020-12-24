- Rusya ordusunda Sputnik V aşısının ikinci dozu uygulanmaya başlandı
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- Rusya ordusunda Sputnik V aşısının ikinci dozu uygulanmaya başlandı

24.12.2020 09:34 | Son Güncelleme: 24.12.2020 09:45

- Rusya ordusunda Sputnik V aşısının ikinci dozu uygulanmaya başlandı Rusya Savunma Bakanlığı, orduda uygulanmaya başlanan Sputnik V aşısının ikinci dozuna geçildiğini duyurdu.

- Rusya ordusunda Sputnik V aşısının ikinci dozu uygulanmaya başlandı

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanlığı, orduda uygulanmaya başlanan Sputnik V aşısının ikinci dozuna geçildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moskova merkezli Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V isimli korona virüs aşısının askerlere uygulanmaya devam edildiği kaydedildi. Aşının ilk dozunun tüm bölgelerdeki Rus askerlerine uygulandığı ifade edilirken ikinci doz aşıların yapılmaya başlandığı ve aşılamanın 30 Aralık tarihine kadar tamamlanacağı aktarıldı.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise ordudaki vak'alarla ilgili kamuoyunu bilgilendiren açıklamalarda bulundu. Orduda görülen vak'aların Rusya'nın genelinden daha az olduğu söyleyen Şoygu, "Ordu ve donanmanın tümünde korona virüsün yayılmasının engellenmesi yönünde alınan tedbirler karşılık verdi. Bugün Rusya Savunma Bakanlığı'nda görülen 100 bin kişide görülen vak'a sayısı ülke genelindeki ortalamaya göre yüzde 37 daha düşük" dedi.

Orduda askerlere Sputnik V aşısının uygulanmasının sürdüğünü hatırlatan Şoygu, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarla en uzak bölgelere aşıların sevk edildiğini Rusya Savunma Bakanlığı tarafından 30 yeni tıp merkezi inşa edildiğini ve tüm bölgelere 24 bin adet çeşitli tıbbi ekipman gönderildiğini dile getirdi.

- Rusya ordusunda Sputnik V aşısının ikinci dozu uygulanmaya başlandı
- Rusya ordusunda Sputnik V aşısının ikinci dozu uygulanmaya başlandı
- Rusya ordusunda Sputnik V aşısının ikinci dozu uygulanmaya başlandı
- Rusya ordusunda Sputnik V aşısının ikinci dozu uygulanmaya başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK

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