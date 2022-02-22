Tüm dünyanın ilgi odağı haline gelen Rusya – Ukrayna gerilim her geçen an daha da artarken, bölgede yaşana gelişmeler ülkemizde de yakından takip ediliyor. Vatandaşlar yaşananlardan sonra Rusya ordusu ne kadar güçlü? Kaç tankı, kaç uçağı, kaç askeri var, gibi konuları merak etti.

RUSYA ORDUSU NE KADAR GÜÇLÜ?

Rus ve Ukrayna askeri gücü kıyaslaması şu şekildedir:

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