Rusya Ordusu'ndan ABD'ye Yalanlama: Guta'daki Yaralılarda Kimyasal İzine Rastlanmadı

Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezindeki yetkililer, Doğu Guta'da silahlı grupların elinde tuttuğu son yer olan Duma'da Suriye ordusu tarafından kimyasal silah kullanıldığına ilişkin iddiaları yalanladı.

REJİME BAĞLI KAYNAKLAR YALAN HABERLER YAYILDIĞINI SÖYLEDİ

Bu arada Suriye hükümeti de ordunun Duma'da kimyasal silah kullandığı iddiasını reddetmişti. Suriye hükümet yetkilileri, Duma'daki silahlı grupların düşmek üzere olduğunu, bu nedenle yalan haberler yaydığını söylemişti.