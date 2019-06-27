Rusya OPEC anlaşması için G20'yi bekliyor

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, "G20'de alınması beklenen bazı kararlar Rusya'nın (OPEC toplantısındaki) pozisyonu açısından kritik öneme sahip" şeklinde konuştu.

Rusya OPEC anlaşması için G20'yi bekliyor

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, "G20'de alınması beklenen bazı kararlar Rusya'nın (OPEC toplantısındaki) pozisyonu açısından kritik öneme sahip" şeklinde konuştu.

Kaynak: Dunya.com

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