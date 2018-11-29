Rusya, Nükleer Reaktörlerin Ömrünü Uzatan Yeni Bir Teknoloji Geliştirdi

Rusya'nın Ulusal Araştırma Merkezi (NRC) Kurchatov Enstitüsü tarafından geniş kapasiteli nükleer reaktörlerin ömürlerinin uzamasını sağlayan yeni bir teknoloji geliştirildi.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'yi yapan Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom ise dünya çapında bir ilke imza atarak, bu teknoloji ilk kez deneyen şirket oldu. 'Tavlama teknolojisi' olarak tanımlanan bu yenilikçi teknoloji, nükleer enerji santrallerinin güvenliğini ve ekonomik performansını artırıyor ve VVER1000 reaktörlerinin hizmet ömrünü yaklaşık 1530 yıla kadar uzatabiliyor.

Rosatom, Moskova'ya 900 kilometre uzaklıktaki Saratov bölgesinde yer alan Balakovo santralinde, VVER1000 model birinci güç ünitesinde geniş kapasiteli bir reaktör kanalının iyileştirici 'tavlama' işlemini başarıyla tamamladı. Kurchatov Enstitüsü uzmanları tarafından geliştirilen bu teknoloji ile reaktör kanalındaki metalin fiziksel koşullarını iyileştiren, yenileyen bir ısıl işlem kullanarak reaktörün hizmet süresinin uzamasına olanak sağlanıyor. Proje, dünya genelinde yaşlanan 1GW kurulu kapasite reaktör filosu için uygun maliyetli ömür uzatma fırsatları sunuyor.

"En yeni ve en yenilikçi teknoloji"

Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, bu teknolojinin dünyadaki en yeni teknoloji olduğuna dikkat çekerek, "Bugün dünya genelinde yaklaşık 37 VVER1000 bulunmaktadır. Tavlama, bir reaktörün hizmet süresini uzatmaya olanak sağlayan dünya üzerindeki en yeni ve şu an için tek teknolojidir. Bu teknolojinin ihracatı da mümkün olacak" dedi.

7.8 milyar ton karbon emisyonunu engelliyor

Tavlama, nükleer enerji santrallerinin güvenliğini ve ekonomik performansını artırarak VVER1000 reaktörlerinin hizmet ömrünü yaklaşık 1530 yıla kadar uzatabiliyor. Böylece hizmet ömrü süresince güç üretimi maliyetinin, kömür santralinin maliyetinden

çok daha ucuz olacağı ve MWtsaat başına 29 dolara kadar düşürebileceği tahmin ediliyor. Söz konusu teknolojinin küresel karbon emisyonunu da toplamda 7.8 milyar ton kadar azaltmaya yardımcı olacağı belirtiliyor.

Patenti alındı

Bu yenilikçi teknolojiyi geliştiren NRC Kurchatov Enstitüsü'nün Başkanı Mikhail Kovalchuk, konuya ilişkin şu bilgileri verdi: "VVERtürü reaktörlerin nötron ışıması altında uzun süreli işleyişi, reaktör basınç kanallarındaki metal kısımların bozulmasına sebep olur. Bu da tüm nükleer santrallerin ömrünü sınırlayan bir unsurdur. NRC Kurchatov Enstitüsü bilim insanları, her türden ve kapasiteden su kullanımlı nükleer güç reaktörüne adapte edilebilecek VVER1000 nükleer reaktör kanallarını iyileştirici tavlama teknolojisini geliştirerek patentini aldı. İlk iyileştirici tavlama, Balakovo NGS'in birinci ünitesi için kasım ayı ortalarında yapıldı. Bu işlem, basınç kanal metalinin yapısında ve mekanik kısımlarında ilk haline gelecekleri kadar bir iyileştirme yaşanmasına olanak sağladı. Tavlama sonuçlarına göre, VVER1000 reaktör basınç kanalı, ekstra 15 yıllık bir hizmet ömrü kazandı."