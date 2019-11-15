Rusya, Noveç ve Litvanya arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan casus takası

15.11.2019 19:31 | Son Güncelleme: 15.11.2019 19:31

Rusya, Norveç ve Litvanya arasında Soğuk Savaş dönemi benzeri casus takası yapıldı. Moskova, iki Rus vatandaşı kaşılığında iki Litvanyalı ve bir Norveçliyi serbest bıraktı.



Rusya-Litvanya sınırındaki güvenlik noktasında gerçekleşen takasın ardından Norveç vatandaşı olan eski sınır muhafızı Frode Berg, ülkesine gönderildi. Norveç Başbakanı Erna Solberg, konuya ilişkin açıklamasında "Berg'in özgür bir şekilde evine dönebildiği için mutluyuz" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle