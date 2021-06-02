Rusya/Novak: Petrol toparlanmasında belirsizlikler sürüyor

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, artan talep ve fiyatlardaki istikrara karşın, küresel petrol piyasalarının belirsizliklerden etkilenmeye devam edeceğini vurguladı.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, artan talep ve fiyatlardaki istikrara karşın, küresel petrol piyasalarının belirsizliklerden etkilenmeye devam edeceğini vurguladı.

Novak bu açıklamayı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin Salı günü yaptığı toplantıda, Mayıs-Temmuz arasında üretimi kademeli olarak günlük 2.1 milyon varil artırmayı planını sürdürülmesini kabul ettiği toplantının ardından yaptı.

OPEC+ toplantısından sonra yapılan açıklamada, sonraki toplantının 1 Temmuz'da yapılacağı belirtildi ve petrol kısıntıları anlaşmasına Nisan ayında, Meksika dahil, yüzde 114 uyum sağlandığı vurgulandı.OPEC+ açıklamasının ardından, Ağustos teslimi gösterge Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.32 artışla 71.09 dolara, Temmuz teslimi Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.44 artışla 68.53 dolara yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı