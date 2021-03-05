Rusya / Novak: Petrol piyasaları daha iyi durumda

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, petrol piyasalarının henüz tam olarak toparlanamadığını, ancak, "çok daha iyi durumda" olduğunu söyledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, petrol piyasalarının henüz tam olarak toparlanamadığını, ancak, "çok daha iyi durumda" olduğunu söyledi. Nocak, koronavirüs pandemisi etkisiyle oluşan belirsizliğe karşın, aşının giderek yaygınlaşmasını "olumlu bir gelişme" olarak nitelendirdi.

Öngörüler ve petrol talebine ilişkin değerlendirmelerin genel koşullardaki gelişmeler ışığında yapılması gerektiğine de dikkat çeken Novak, bununla birlikte, üzerinde anlaşmaya varılan gönüllü yükümlülüklere bağlı kalmanın ve İşbirliği Bildirgesi'ne "tam uyumu sürdürmenin" önemini de vurguladı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman da, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ( OPEC ) ve müttefikleri (OPEC+) için doğru politikanın, petrol üretim kısıntılarının bir süre daha gevşetilmemesi gerektiğine işaret ederek, "Barutu kuru tutmamız gerekiyor" dedi.OPEC+ grubunun 14. toplantısında konuşan bin Salman, küresel petrol piyasalarının Ocak ayından bu yana iyi yönde geliştiğinden bir kuşkuları olmadığını, ancak, piyasanın daha tam olarak toparlanmadığını vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı