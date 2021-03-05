Rusya / Novak: Petrol piyasaları daha iyi durumda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Rusya / Novak: Petrol piyasaları daha iyi durumda

05.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:14
Rusya / Novak: Petrol piyasaları daha iyi durumda

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, petrol piyasalarının henüz tam olarak toparlanamadığını, ancak, "çok daha iyi durumda" olduğunu söyledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, petrol piyasalarının henüz tam olarak toparlanamadığını, ancak, "çok daha iyi durumda" olduğunu söyledi. Nocak, koronavirüs pandemisi etkisiyle oluşan belirsizliğe karşın, aşının giderek yaygınlaşmasını "olumlu bir gelişme" olarak nitelendirdi.

Öngörüler ve petrol talebine ilişkin değerlendirmelerin genel koşullardaki gelişmeler ışığında yapılması gerektiğine de dikkat çeken Novak, bununla birlikte, üzerinde anlaşmaya varılan gönüllü yükümlülüklere bağlı kalmanın ve İşbirliği Bildirgesi'ne "tam uyumu sürdürmenin" önemini de vurguladı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman da, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri (OPEC+) için doğru politikanın, petrol üretim kısıntılarının bir süre daha gevşetilmemesi gerektiğine işaret ederek, "Barutu kuru tutmamız gerekiyor" dedi.OPEC+ grubunun 14. toplantısında konuşan bin Salman, küresel petrol piyasalarının Ocak ayından bu yana iyi yönde geliştiğinden bir kuşkuları olmadığını, ancak, piyasanın daha tam olarak toparlanmadığını vurguladı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Özlem Zengin Pervin Buldan Fahrettin Koca Abdülhamit Gül
Magazin Alişan Cansu Dere Bülent Ersoy Hakan Taşıyan
Spor Erol Bulut Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rusya / Novak: Petrol piyasaları daha iyi durumda - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 16:29:11. #1.16#
title